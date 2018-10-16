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كاميلا كابيو تحيي حفلًا ناجحًا بمدينة ساو باولو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:57 م
كاميلا كابيو تحيي حفلًا ناجحًا بمدينة ساو باولو
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أحمد جمال أحمد
 
نشرت النجمة الشابة كاميلا كابيو لقطات لها من حفلها الغنائي الأخير بمدينة ساو باولو البرازيلية، والذي جاء ضمن حفلات جولتها الفنية بقارة أمريكا اللاتينية.

وافتتحت كاميلا حفلها بمجموعة من أشهر أغنياتها، ومنها havana، كما تلقت ترحيبا حارا من الجمهور الذي هنئها بجوائزها بحفل جوائز الموسيقى الأمريكية.

ومن المقرر أن تحيي كاميلا مجموعة من الحفلات بالبرازيل والأرجنتين وكولومبيا، قبل توجهها لأوروبا لاستكمال جولتها الفنية.
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