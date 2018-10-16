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"قضايا الدولة" تحصل على حكم لصالح محافظة الإسماعيلية بـ"مليون و854 ألف"

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:18 م
قضايا الدولة تحصل على حكم لصالح محافظة الإسماعيلية بـمليون و854 ألف
محكمة - أرشيفية
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صرح المستشار عبد الرحيم علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس المكتب الفني، بأن الهيئة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، حصلت على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لصالح الدولة.


حيث قضت المحكمة في الدعوى التي أقامتها الهيئة نيابة عن محافظ الإسماعيلية وآخر بصفتهما ضد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء شرق الدلتا بصفته، بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعيين مبلغاً مقداره (1264943.40 جنيهاً، مليون ومائتين وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون جنيهاً، وأربعون قرشاً)، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات.


ترجع وقائع القضية إلى أن المدعيين بصفتهما طلبا الحكم بالمبالغ المشار إليها قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض وضع يد الشركة المدعى عليها المملوكة لجهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة بالإسماعيلية، والتي امتنعت الشركة المدعى عليها عن دفع مقابل الانتفاع بها.


وقد قضت المحكمة في الدعوى بالمنطوق سالف البيان وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وقام فرع الهيئة بالإسماعيلية بتنفيذ الحكم المشار إليه واقتضاء المبلغ المحكوم به من الصادر ضده الحكم.
المزيد عن: هيئة قضايا الدولة محافظة الإسماعيلية الفجر اخبار الحوادث
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