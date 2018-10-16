مؤشر مسقط يصعد 0.11% بمستهل جلسة الثلاثاء

ارتفع مؤشر مسقط بنسبة 0.11%، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4465.87 نقطة، رابحاً 5.15 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين.





ودعم أداء المؤشر ارتفاع 3 أسهم في الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت مسقط، جميعها بالقطاع المالي.





وصعد مؤشر القطاع المالي منفردًا في تلك الأثناء بنسبة 0.18%؛ وتصدر مسقط للتمويل الرابحين بنسبة 2.35%، وارتفع بنك نزوى 1.19%.





وفي المقابل تراجع مؤشر قطاع الصناعة 0.12%؛ بضغط سهم الأسماك العُمانية متصدر المتراجعين في ذلك التوقيت بنسبة 1.3%، وتراجع الأنوار للسيراميك بنسبة 1.25%.





وانخفض كذلك مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.07%، بضغط عمان للاستثمارات المتراجع 1.1%، وتراجع العنقاء للطاقة 0.91%.





وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 2.93 مليون سهم، بتنفيذ 208 صفقة، بقيمة تداول 515.6 ألف ريال



