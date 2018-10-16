ترامب يعبر عن دعمه الكامل لماتيس بعد انتقاد لاذع

قال وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكد دعمه الكامل له بعدما وصف الرئيس الجمهورى الوزير بأنه "ديمقراطى إلى حد ما" يمكن أن يرحل عن الإدارة الأمريكية.

وقال ماتيس للصحفيين قبل هبوط طائرته فى فيتنام اليوم الثلاثاء إن ترامب عبر عن دعمه له في اتصال هاتفى خلال رحلته من واشنطن التى استغرقت نحو 20 ساعة. وقال ماتيس الذى قلل من أهمية تصريحات ترامب لبرنامج "60 دقيقة" بشبكة (سى.بى.إس) "قال (ترامب)’أنا معك مئة بالمئة".

وردا على سؤال بشأن ما إن كان ديمقراطيا كما ألمح ترامب قال ماتيس إنه لم يسجل نفسه كديمقراطى أو جمهورى.وأضاف "لم أسجل قط اسمى فى أى حزب سياسى". وسعى ماتيس لتصوير الأمن القومى على أنه قضية تسمو على السياسة الحزبية.

كما أشار إلى خدمته العسكرية الطويلة التى علمته أن يتصرف على نحو "يعكس الفخر بالتجرد من الانتماءات السياسية" حيث ينفذ الجنود الأمريكيون أوامر الرئيس سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا على حد سواء.

وقال ماتيس إنه لم يتطرق فى أحاديثه مع ترامب إلى ترك منصبه ونفى تكهنات بأنه يواجه ضغوطا لحمله على ترك منصبه. وأضاف "أنا فى فريقه. لم نتحدث أبدا عن رحيلى. وكما ترون هنا نحن فى طريقنا (إلى آسيا). نواصل القيام بعملنا فحسب".