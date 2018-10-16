حكايات اليوم.. السادات يتولى رئاسة مصر.. وافتتاح مكتبة الإسكندرية

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ ذكرى افتتاح مكتبة الإسكندرية، وميلاد أحمد شوقي.

موقعة هاستنجز

في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر من عام 1066م، هزم ويليام الفاتح دوق النورماندي، هارولد جودوينسون ملك إنجلترا في "موقعة هاستنجز"، ويعلن نفسه ملكًا على إنجلترا.

تعد هذه المعركة نصر حاسم للنورمان في حملتهم لغزو إنجلترا، دارت المعركة بين الجيش النورماني بقيادة وليام الفاتح والجيش الإنجليزي بقيادة هارولد جادوينسون عند تل سينلاك على بعد ما يقرب من 10 كم شمال غرب هستينكش.

مرسوم بإنشاء مجمع اللغة العربية

وفي مثل هذا اليوم 16 أكتوبر من عام 1933م، وقع الملك فؤاد، مرسومًا بتأسيس وإنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وكان يرأسه محمد توفيق رفعت ثم أحمد لطفي السيد ثم الدكتور طه حسين ، ثم الدكتور إبراهيم مدكور، ثم الدكتور شوقي ضيف، ثم الدكتور محمود حافظ، ثم تولى الدكتور حسن عبد اللطيف الشافعي رئاسة المجمع في فبراير 2012 ليصبح أول أزهري يعتلى ذلك المنصب.

نص مرسوم على أن يتكون المجمع من 20 عضوًا من العلماء المعروفين بتبحرهم في اللغة العربية، نصفهم من المصريين، ونصفهم الآخر من العرب والمستشرقين؛ وهو ما يعني أن المجمع عالمي التكوين، لا يتقيد بجنسية معينة ولا بدين معين، وأن معيار الاختيار هو القدرة والكفاءة عشرةً من المصريين، وعشرةً من العرب والمستعربين.

تأسيس منظمة الأغذية

وفي 1945م، تأسيس منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، تقوم بالجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم، ويقوم بإدارتها حاليًا خوسيه غرازيانو داسيلفا.

تقوم الفاو بخدمة الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، تعمل منظمة الأغذية والزراعة كمنتدى محايد حيث تتقابل الأمم كلها على أساس الند للند لمفاوضة الاتفاقيات وسياسات المناقشة.

وتعتبر الفاو أيضًا كمصدر للمعرفة والمعلومات الدقيقة وتقوم بمساعدة البلدان النامية والبلدان في مرحلة التطور على تطوير وتحسين ممارسات الزراعة، الغابات ومصايد الأسماك، كافلة بذلك التغذية الجيدة والأمن الغذائي للجميع.

إعدام 10 من مجرمي الحرب العالمية الثانية

وفي 1946، إعدام 10 من مجرمي الحرب العالمية الثانية بعد إدانتهم من قبل محكمة نورنبيرغ، وذلك بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد السلام وجرائم حرب أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقبل أسبوعين من الإعدام، تمت إدانة المسئولين العشرة من قبل المحكمة الدولية لجرائم الحرب وحكم عليهم بالإعدام إلى جانب اثنين آخرين من المسئولين النازيين.

انضمام الصين للدول التي تمتلك قدرات نووية

وفي مثل هذا اليوم من عام 1964م، قامت الصين بالانضمام إلى الدول التي تمتلك قدرات نووية وذلك بعد نجاحها في إجراء تفجير نووي.

وتعتبر الصين خامس دولة تنضم إلى النادي النووي بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا العظمى وفرنسا.

"السادات" يتولى رئاسة مصر

وفي 1970م، تولى محمد أنور السادات، رئاسه مصر رسميًا خلفًا لجمال عبد الناصر وذلك بعد أن تولى الرئاسة بالنيابه منذ وفاته بصفته نائبًا للرئيس.

محمد أنور محمد السادات، هو ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية حَكَم مصر، حيث ولد في قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية وتخرج من الأكاديمية العسكرية عام 1938، وانضم إلى حركة الضباط الأحرار التي قامت بالثورة على حكم ملك البلاد وقتها فاروق الأول في عام 1952، وتقلد عدة مناصب كبرى في الدولة منذ ذلك الحين مثل منصب وزير دولة في سبتمر 1954 ورئيسا لمجلس الأمة، كما اختاره جمال عبد الناصر نائبًا له حتي وفاته يوم 28 سبتمبر 1970.

اشتهر "السادات" بجرأته وحنكته ودهائه السياسي، وهو ما ظهر بوضوح في قضائه على خصومه السياسيين فيما عرف بثورة التصحيح، وعمل السادات على التحضير لاسترجاع شبه جزيرة سيناء من قبضة إسرائيل إثر الهزيمة في حرب 1967 وتمكن بإدارته من هزيمتها بعد ثلاث سنوات من بداية حكمه في حرب أكتوبر 1973.

حصل "السادات" عام 1978 على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن إثر توقيع معاهدة السلام في كامب ديفيد، وهو ما تسبب في ردود فعل معارضة داخل مصر ولدى الدول العربية، ما أدى إلى اغتياله في يوم 6 أكتوبر 1981 أثناء عرض عسكري احتفالًا بانتصارات حرب أكتوبر.

افتتاح مكتبة الإسكندرية

وفي 2002 م، افتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة في مصر، حيث تم إعادة إحياء المكتبة في مشروع ضخم قامت به مصر بالاشتراك مع الأمم المتحدة، حيث تم بناء المكتبة من جديد في موقع قريب من المكتبة القديمة بمنطقة الشاطبي بالمدينة.

في المكتبة مجموعة كبيرة من الكتب المختارة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك مجموعة مختارة من كتب بلغات أوروبية أخرى مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية ولغات أخرى نادرة مثل الكريبولية ولغة هايتي وزولو، وتتضمن المجموعة الحالية مصادر من المانحين من جميع أنحاء العالم في شتى الموضوعات.

أحمد شوقي

وفي مثل هذا اليوم 16 أكتوبر من عام 1868م، ولد الشاعر المصري أحمد شوقي، الملقب بأمير الشعراء، بالقاهرة لأب شركسي وأم من أصول يونانية، وكانت جدته لأمه تعمل وصيفة في قصر الخديوي إسماعيل، وعلى جانب من الغنى والثراء، فتكفلت بتربية حفيدها ونشأ معها في القصر، ولما بلغ الرابعة من عمره التحق بكُتّاب الشيخ صالح، فحفظ قدرًا من القرآن وتعلّم مبادئ القراءة والكتابة، ثم التحق بمدرسة المبتديان الابتدائية، وأظهر فيها نبوغًا واضحًا.

سافر إلى فرنسا على نفقة الخديوي توفيق، "وقد حسمت تلك الرحلة الدراسية الأولى منطلقات شوقي الفكرية والإبداعية. وخلالها اشترك مع زملاء البعثة في تكوين جمعية التقدم المصري، التي كانت أحد أشكال العمل الوطني ضد الاحتلال الإنكليزي.

وربطته حينئذ صداقة حميمة بالزعيم مصطفى كامل، نفي من قبل الإنجليز إلى إسبانيا 1915 وفي هذا النفي اطلع أحمد شوقي على الأدب العربي والحضارة الأندلسية، بالإضافة إلى قدرته التي تكونت في استخدام عدة لغات والاطلاع على الآداب الأوروبية، عاد شوقي إلى مصر سنة 1920.

وفي عام 1927 بايع شعراء العرب كافة شوقي أميرا للشعر، وبعد تلك الفترة نجد تفرغ شوقي للمسرح الشعري حيث يعد الرائد الأول في هذا المجال عربيا ومن مسرحياته الشعرية "مصرع كيلوبترا" وقمبيز، ومجنون ليلى وعلي بك الكبير.

اليوم العالمي للغذاء

يَحتفل العالم في مثل هذا اليوم مِن كُل عام بِاليوم العالمي للغذاء وَهو يَوم أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة لِمُنظمة للأمم المتحدة، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نِطاق واسع مِن قبل العديد من المنظمات الأخرى المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.