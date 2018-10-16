رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد ويُشيد بجودة المصنوعات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزراء المرافقون، ومحافظ بورسعيد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، حيث زار المجمع الصناعي للصناعات المغذية (58 مصنعاً)، ومنطقة 118 مصنعاً.





واستمع "مدبولي" إلى شرح واف عن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وعن طبيعة الأنشطة الاستثمارية المقامة في المنطقة، وفي هذا الإطار أوضح مسئولو المنطقة الصناعية الواقعة جنوب بورسعيد أن منطقة الـ 58 مصنعاً هي منطقة متخصصة في الصناعات المغذية وتشمل الملابس الجاهزة، وتصنيع الكارتون، والبلاستيك والجلود.





وأبدى رئيس الوزراء سعادته بهذه المشروعات، وما توفره من فرص عمل لأبناء بورسعيد، كما أشاد بجودة المصنوعات، التي يتم تصديرها، وأجرى حوارات مع عدد من الشباب والشابات العاملين بالمصانع، الذين أكدوا أنهم يعملون نحو 8 ساعات يوميا، وتتراوح الرواتب بين 2500-3000 جنيه.





كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة مياه الصرف الصحي، في منطقة C9 والتي تعمل بطاقة 40 ألف م3/يوم.





واستمع مدبولي الى شرح حول المحطة وعملها، والتي تعد قريبة من المنطقة الصناعية ببورسعيد، وتخدم سكان مناطق الرسوة، وحي الضواحي بنحو 200 ألف نسمة.



