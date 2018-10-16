دراسة.. "الغمش" يؤثر على وظائف الدماغ

وفقا لدراسة حديثة، أكدت أن ضعف الرؤية أي "الغمش" يؤثر بشكل كبير على وظائف الدماغ وخاصة في مرحلة الطفولة.





قام بالدراسة مجموعة باحثون بجامعة واترولر الكندية، بمساعدة باحثين من جامعات بنيوزيلندا، وأكدوا أن كسل العين (الغمش)، هو ضعف في أحد العينين، وعدم اتزان واستقامة حركة العين، وقد تسبب مشاكل خطيرة في الرؤية، منها ضعف شديد في البصر، فقدان الرؤية بالعينين، وهذا يؤدي الي استبعاد صورة واحدة من صور الدماغ وبالتالي لا يري المريض، كما تجعل هذه المنطقة في الدماغ ضعيفة جدا.





ويحدث الغمش لأن الاتصال بين العين والدماغ يكون ضعيفا جدا أو معطل، ومن ضمنها عين تزيغ للداخل والخارج، ضعف القدرة على الإدراك .





والسبب الأكثر انتشارا لهذا هو “الحول“، وتكون عضلات العين غير قادرة على ضبط حركة العين والمواءمة بين العينين بشكل جيد ، وخاصة خلال تفاقم المرض .



