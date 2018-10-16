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تفاصيل جلسة أجيري مع "مرسي" قبل مباراة إي سواتيني

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
تفاصيل جلسة أجيري مع مرسي قبل مباراة إي سواتيني
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الفجر الرياضي
 
يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره إي سواتيني في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، عندما في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة على استاد "ترايد فيير".

وفقا لبرنامج ساعة مع شوبير على راديو اون سبورت فإن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني قد عقد جلسة مع سام مرسي لاعب الفراعنة.

ووعد أجيري سام مرسي بمنحه فرصة المشاركة في المباريات المقبلة، خاصة حال فوز الفراعنة الذي يضمن لهم التأهل لأمم إفريقيا 2019 شرط فوز تونس على النيجر اليوم أيضا، ما يعني أن الجولة 5 و6 ستكونان تحصيل حاصل.
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