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أول تعقيب من رئيس الحكومة اليمنية المقال على قرار "هادي"

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
أول تعقيب من رئيس الحكومة اليمنية المقال على قرار هادي
الرئيس اليمني
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وكالات
 

بادر رئيس الحكومة اليمنية المقال، د. أحمد بن دغر، بالتعقيب على القرار الصادر عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء أمس (الإثنين) بإقالته من منصبه، وإحالته للتحقيق، على خلفية "الإهمال الاقتصادي والخدمي" الذى عبر عنه القرار الرسمي.

 

وبينما شمل القرار تعيين د. معين عبدالملك سعيد، رئيسًا للحكومة، فقد قال "بن دغر" (في تغريدة على حسابه بتويتر): "تهانينا أخي معين عبدالملك سعيد رئيسًا لمجلس الوزراء.. تمنياتنا لكم بالتوفيق في مهامكم الوطنية القادمة".

 

المزيد عن: معين عبدالملك سعيد قرار هادي رئيس الحكومة اليمنية الحكومة اليمنية
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