أفكار لتقوية علاقتك بزوجك.. اتبعيها

هناك مجموعة من الأفكار التي تتبعيها في حالة اهتزاز علاقة بزوجك وكثرة الخلافات بينكما لاسترجاع العلاقة مجددا والحفاظ على استمراريتها:-





تجنبي كثرة الإلحاح

لا يحب الرجل الزوجة اللحوحة التي تعيد تكرار الأسئلة عدة مرات، إذ إن عقله بطريقة ما سرعان ما يترجم ذلك بأنها لا تثق فيه أو تريد أن تقتحم خصوصيته. لذا فرقي بين الاهتمام المقبول والإلحاح الزائد، ففي كثير من الأوقات ما عليكِ إلا التعبير عن اهتمامكِ به بلفتة رقيقة منكِ، والانتظار في هدوء دون إلحاح حتى يخرج من قوقعته ويعود إليكِ في سلام.

أرسلي له رسالة رقيقة

إذا كان زوجكِ من عشاق التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، جربي التواصل معه بالطريقة التي يفضلها عن طريق إرسال رسالة غير متوقعة منكِ بكلمات رقيقة وصادقة نابعة من قلبك، سيكون لها طابعًا إيجابيًا ومميزًا. ولكن لا تجعلي هذه الطريقة هي طريقة التواصل الرئيسية بينكما، فالحياة الزوجية تحتاج إلى تواصل حقيقي بين الزوجين.

أعدي له مفاجأة بسيطة

تعرفي على تفضيلات زوجكِ وأعدي له مفاجأة تسعده، فكري في شيء يحتاجه، وقدميه له بطريقة مبتكرة، فمثلًا يمكنكِ وضعه في سيارته دون علمه، فمهما كان زوجكِ يبدو حادًا أو حازمًا، فإنه ما زال داخله ذلك الطفل الصغير الذي يسعد بالهدايا ويفرح بالمفاجآت حتى وإن كانت بسيطة.

استعيدي معه شغف البدايات

جربي أن ترسلي له صورة خاصة لكما منذ الفترة الأولى من علاقتكما، أو أي شيء يذكره بتلك الفترة بينكما، مع كتابة تعليق خاص لتستعيدي معه شغف البدايات، وتبدآ معًا في تذكر اللحظات المميزة بينكما. ابتكري في البحث عن أشياء حميمية ومثيرة في ذكرياتكما معًا، لإرسالها له وتذكيره بها وباللحظات الأكثر دفئًا بينكما.

خططي لعشاء رومانسي

يقولون إن أقرب طريق لقلب الرجل هو معدته، وسواء كان ذلك صحيحًا أم لا، فإن هذا لا يمنع أن تعدي لزوجكِ عشاء رومانسي من الأكلات المفضلة لديه، مع الظهور بإطلالة مميزة ترتدين فيها أبهى فساتينكِ. واحرصي على تهيئة جو مريح وهادئ ومختلف عن الجو اليومي لتناول الطعام، فإن هذا الجو من شأنه أن يعيد قليلًا من الدفء إلى علاقتكما.

فاجئيه برسالة كتابية بخط يدكِ