نصائح هامة للتعامل مع رضيعك عند تغير فصول السنة

مع تقلبات وتغيرات الفصول يجب عليكِ الالتزام بتلك النصائح للحفاظ على درجة حرارة رضيعك لكي تحميه من الإصابة بالأمراض الموسمية:-





إرضاع الطفل بانتظام وفي مواعيده المعتادة، مع الإكثار من عدد الرضعات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.





إبعاد الطفل عن الأماكن سيئة التهوية سواء خلال ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، حتى لا يؤدي ذلك إلى إصابته بالأمراض الموسمية.





الحرص على ارتداء الرضيع الملابس المناسبة لأجواء الطقس المحيطة، لضمان حصوله على التدفئة المطلوبة خلال انخفاض درجة الحرارة أو شعوره بالراحة والترطيب خلال ارتفاع درجات الحرارة.



