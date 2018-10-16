الاسطورة لبث المباريات | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم لايف HD | شاهد مباراة مصر وسوازيلاند اون لاين









شهد المران الأخير لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى استعدادًا لمواجهة سوازيلاند "الدفع بعدد من الوجوه الجديد على التشكيل الأساسي، حيث شارك محمود جنش فى حراسة المرمى أمامه أحمد حجازى العائد من الإيقاف وباهر المحمدى وأحمد المحمدى ظهير أيمن ومحمد حمدى لاعب بيراميدز فى مركز الجناح الأيسر على حساب أيمن أشرف، وفى الوسط سام مرسى وطارق حامد ومحمد الننى ومحمد صادق، لاعب الإسماعيلى، حسين الشحات، وعمرو وردة ومروان محسن مهاجم وحيد.

وشهد المران تواجد 3 لاعبين جدد عن تشكيل أجيرى فى المباراتين اللتين خاضهما المنتخب تحت قيادة أجيرى وهو محمود جنش ومحمد حمدي وسام مرسى ومحمد صادق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مصر وآي سواتيني اليوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 5. 4:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 3:00 مساءاً بتوقيت مصر . 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 4:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 4:00 مساءاً بتوقيت العراق . 3:00 مساءاً بتوقيت السودان . 4:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 2:00 مساءاً بتوقيت تونس . 2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 2:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 4:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 4:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 4:00 مساءاً بتوقيت قطر. 1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



معلومات عن المباراة:

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث، من أجل حسم تذكرة الصعود بشكل رسمي في حالة فوز نسور قرطاج على النيجر في المباراة الثانية، ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مبارتين وخسارة واحدة، خلف المتصدر المنتخب التونسي، منتخب مصر يدخل هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن قدم أداء مييز بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في ثلاث مباريات، رفقاء صلاح قادمين من فوزين متتاليين،.

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (الأسبوع 4). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 5 . الملعب : ملعب ترايد فيير . المعلق : علي محمد علي . نتيجة مباراة الذهاب : مصر (4-1) سوازيلاند.





يخوض فى الثالثة عصر اليوم منتخب مصر مباراة أمام سوازيلاند "إي سواتينى" فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.