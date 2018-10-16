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إبراهيم رضا: نعاني من قسوة غير معهودة لا دينيًا ولا اجتماعيًا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:29 ص
إبراهيم رضا: نعاني من قسوة غير معهودة لا دينيًا ولا اجتماعيًا
الشيخ إبراهيم رضا
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نعيم يوسف
 
رد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على رفض البعض لتربية الكلاب، قائلا إننا أصبحنا نعاني من قسوة غير معهودة لا دينيا، ولا اجتماعيًا، ولا في ثقافتنا العربية.

وأضاف "رضا" في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن النبي علمنا أن نرفض تعيين محافظ لأنه قاسي، لافتا إلى أن الرسول رفض تولية أحد الولاة لأنه قاسي القلب.

وتابع العالم الأزهري، أن النبي كان محبا للطبيعة، والإنسان والحيوان والجماد، وكان يتسلق جبل أحد يوميًا، وعندما سُئل عن ذلك أجاب: "ذاك جبل يحبنا ونحبه".
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