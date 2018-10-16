محاكمة 4 مشجعين في المغرب بسبب علم إسبانيا

يحاكم القضاء المغربي في مدينة أكادير بجنوب البلاد 4 مشجعين لكرة القدم لوحوا بعلم إسبانيا في مباراة بالدوري المحلي.

وقال المحامي المدافع عن المتهمين، حسين سباعي، إن الأربعة يواجهون تهمة "إهانة أحد الرموز الوطنية"، مشيراً إلى أن 3 منهم حصلوا على إفراج مشروط، فيما أن رابعهم (20 عاماً) قيد الحبس الاحتياطي منذ الأربعاء.

وتعود الأحداث إلى 6 أكتوبر حينما لوح أربعة مشجعين بعلم إسبانيا في مواجهة حسنية أكادير أمام أوليمبك خريبكة في دوري الدرجة الأولى.

وقال المحامي إن المحكمة قررت في جلسة اليوم تأجيل القضية للجمعة المقبلة للسماح للمحامين بتحضير دفاعهم.

وأشار سباعي إلى أن التلويح بعلم إسبانيا لا يمثل أي إهانة لنظيره المغربي، نظراً لأن الشباب الذين رفعوه لم يرددوا أي هتافات تسبب أي إهانة.

يذكر أن مشجعي فرق مدن جنوبية مثل طنجة وتطوان يرفعون بين الحين والآخر أعلام إسبانيا في مباريات فرقهم حينما تواجه أندية من وسط البلاد، وهو الأمر الذي لم ينظر له أحد بأهمية سابقاً وأدانت وسائل إعلام رسمية في الأسابيع الأخيرة هذه المسألة واعتبرت أن رفع علم إسبانيا له فحوى سياسية، وذلك بعدما ترددت هتافات في مظاهرة في تطوان رفع خلالها العلم الإسباني وقيل فيها: "الشعب يرغب في التنازل عن الجنسية المغربية".