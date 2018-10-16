وزير القوى العاملة: لن يتم اعتماد "استمارة 6" إلا في حضور العامل نفسه



وأضاف "سعفان"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أنهم أعطوا المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لشئون العمل، 10 أيام لكي يدونوا ملاحظاتهم لتقديمها لمجلس النواب، ولن يتم الالتفات للملاحظات التي يتم تقديمها عقب هذا التوقيت.



وتابع وزير القوى العاملة، أنهم يحاولون التوصل إلى صيغة مشتركة بين العمال وأصحاب العمل، موضحا أن القانون يعطي للعامل الكثير من الحقوق، ومنها أنه لن يتم اعتماد "استمارة الاستغناء عن العامل" إلا في حضور العامل نفسه وهو يمضي عليها، وذلك منعا لاستغلال بعض أصحاب الأعمال للعمال وإجبارهم على التوقيع على هذه الاستمارة عند التوقيع على استمارة التعيين.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة إن مشروع قانون العمل أصبح على أولوية أجندة مجلس النواب، ولابد من الإسراع في تدوين الملاحظات المجتمعية عليه، مشددًا على أنه لا يوجد ما يمنع الحوار حول القانون.