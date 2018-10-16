بيتزي: انتظروا السعودية في كأس آسيا

أكد الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أنه سيقدم منتخب قوي قبل خوض بطولة كأس آسيا في الإمارات يناير المقبل، مشيرًا لاستفادته من الأخطاء التي وقع فيها خلال البطولة الودية الرباعية الدولية.

وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء مواجهة الاخضر أمام العراق 1-1: "أنا هنا لا أبحث عن الأعذار وحقيقة استفدنا من البطولة الرباعية وتعرفنا على أخطائنا قبل كأس آسيا".

وأكد أن المنتخب قدم مباراتين كبيرتين في البطولة وأشرك العديد من اللاعبين من اجل اختبار جاهزيتهم.

ووصف بيتزي نفسه بالرجل الجاد في عمله والدقيق، مشيراً إلى لأن هذه الصفات ستمكنه من أداء مهمته مع الاخضر على النحو الجيد قبل البطولة القارية.