ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بيتزي: انتظروا السعودية في كأس آسيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:43 ص
بيتزي: انتظروا السعودية في كأس آسيا
السعودية
طباعة
عمر عبد العزيز
 

أكد الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أنه سيقدم منتخب قوي قبل خوض بطولة كأس آسيا في الإمارات يناير المقبل، مشيرًا لاستفادته من الأخطاء التي وقع فيها خلال البطولة الودية الرباعية الدولية.

 

وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء مواجهة الاخضر أمام العراق 1-1: "أنا هنا لا أبحث عن الأعذار وحقيقة استفدنا من البطولة الرباعية وتعرفنا على أخطائنا قبل كأس آسيا".

 

وأكد أن المنتخب قدم مباراتين كبيرتين في البطولة وأشرك العديد من اللاعبين من اجل اختبار جاهزيتهم.

 

ووصف بيتزي نفسه بالرجل الجاد في عمله والدقيق، مشيراً إلى لأن هذه الصفات ستمكنه من أداء مهمته مع الاخضر على النحو الجيد قبل البطولة القارية.

 

 

 

 

المزيد عن: كاس اسيا رياضة بيتزي السعودية البطولة الرباعية الدولية الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
-
x
14:00
-
المغرب
مالاوي
-
x
14:30
-
الكاميرون
سوازيلاند
-
x
15:00
-
مصر
النيجر
-
x
17:00
-
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 2:50:27 AM