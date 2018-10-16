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عاجل.. الاتحاد السعودي يتجه لتقديم كلاسيكو الهلال والاتحاد 48 ساعة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:36 ص
عاجل.. الاتحاد السعودي يتجه لتقديم كلاسيكو الهلال والاتحاد 48 ساعة
الهلال السعودي
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أحمد الهواري
 

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود اتجاه لدى لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تقديم موعد مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد.

 

وكان مقررا لإقامة المباراة السبت 27 أكتوبر قبل أن يسود اتجاه لإقامتها 25 أكتوبر الجاري.

 

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي ب13 نقطة من 5 مباريات فيما يحل الهلال ثالثا ب10 نقاط من 4 مباريات بينما يقبع الاتحاد في مؤخرة جدول الترتيب بخمسة نقاط من 5 مباريات.

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