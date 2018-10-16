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مدرب الأرجنتين: الحديث عن الخسارة لأن ميسي غير موجود أمر غير منطقي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:24 ص
مدرب الأرجنتين: الحديث عن الخسارة لأن ميسي غير موجود أمر غير منطقي
ميسي
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عمر عبد العزيز
 

تحدث ليونيل سالكوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني عن المباراة القوية التي يخوضها فريقه أمام البرازيل، اليوم الثلاثاء، في المباراة النهائية لبطولة سوبر كلاسيكو.

 

وقال ليونيل سكالوني، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "الحديث عن الخسارة لان ميسي غير موجود أمر غير منطقي، هذه ليست استراتيجيتنا في إداراة المباريات"

 

وأضاف قائلاً: "يجب علينا استيعاب الوضع مع هؤلاء اللاعبين الذين سيرمون انفسهم للموت في هذه المباراة".

 

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