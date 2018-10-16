الثقافة الرقمية من أولويات معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت

تحضر الثقافة الرقمية بكل أبعادها في الدورة الخامسة والعشرين من معرض الكتاب الفرنكوفوني الذي ينظمه المركز الثقافي الفرنسي بالتعاون مع سفارات بلجيكا وسويسرا وبرعاية وزارة الثقافة اللبنانية خلال الفترة من الثالث وحتى 11 نوفمبر تشرين الثاني.





وستخصص هذا العام مساحة واسعة للرقمنة والجدال الذي يدور حولها بدءا من الكتب الرقمية وصولا الى ألعاب الفيديو وعلاقة الرقمنة بموت المعرفة وإحيائها وذلك عبر نقاشات يديرها متخصصون لبنانيون وفرنسيون مثل جو مكرزل ودومينيك كاردون وريمي ريفيل وستيفان ناتكين.





وقالت مديرة المركز الثقافي الفرنسي فيرنيك أورليون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين في بيروت أن ”دورة هذا العام ستكون مميزة“.





وأشارت إلى تنوع وتعدد نشاطات دورة 2018 ولقاءاتها ومحاضراتها خصوصا أنها تستضيف 180 كاتبا فرنكوفونيا من حول العالم ويشارك فيها 60 عارضا وناشرا إضافة الى استضافتها حفلات توزيع خمس جوائز أدبية.





وأضافت لرويترز أن هذا المعرض المفتوح على الفنون المسرحية والتشكيلية والموسيقى والسينما التي خصص لكل منها أجنحة وقاعات لتستقبل عروضا ومعارض وحفلات مختلفة لأهم الفرق والفنانين والمخرجين هو ساحة حوار تجمع الأدب بكل الأنواع الثقافية الحية.





ويضم المعرض أيضا مساحات واسعة لأدب الأطفال وأدب الناشئة من خلال دور نشر متخصصة وورشات عمل وقراءات للأطفال يديرها كتاب ورسامون مشهورون.





وخصص المعرض ركنا كبيرا للكتب المنشورة بالعربية يشارك فيها 15 ناشرا يعرضون في غالبيتهم كتبا فرنسية مترجمة الى العربية. ولتفعيل هذا الحوار سينظم المعرض للمرة الأولى حوارات وندوات مع كتاب فرنكوفونيين مشهورين ترجمت أعمالهم الى العربية من أجل التبادل والتفاعل مع قرائهم العرب.





ولفتت ميراند خلف مديرة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية إلى أن من بين أهم النشاطات التي تنظمها الوكالة بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي خلال المعرض توزيع جائزة ”غونكور - خيار الشرق“ التي تمنح من قبل طلاب في 33 جامعة من 12 بلدا في الشرق الاوسط لكتاب من قائمة جائزة غونكور الرسمية وذلك في 10 نوفمبر تشرين الثاني المقبل بالتعاون مع جامعة الروح القدس الكسليك.



