١٠معلومات عن سعيد أبو بكر في ذكرى رحيله

تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة والأربعين على رحيل الفنان سعيد أبو بكر.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.





١- ولد سعيد أبوبكر في ٢٠ نوفمبر ١٩١٣، في طنطا بمحافظة الغربية.





٢- ظهرت موهبته التمثيلية في صغره، حيث كان عضوًا بارزًا في فريق التمثيل بمدرسته، وقدم أشهر المسرحيات العالمية على مسرحها.





٣- جاء إلى القاهرة وانضم لفرقة رمسيس مقابل ٣ جنيهات شهريًا، ثم تركها وسافر للسويس، حيث عمل أمين مخازن بالمجلس البلدي بالسويس في الفترة من 1933 إلى عام 1936.





٤- عاد مجددًا للقاهرة، حيث انضم لفرق مختلفة منها فرقة. أنصار التمثيل والسينما وفرقة فاطمة رشدي وفرقة ملك وفرقة فؤاد الجزايرلي.





٥- كان من أوائل المنضمين للمعهد المسرح الذي أسسه زكي طليمات عام ١٩٤٥.





٦- حصل على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل عام 1947، وعمل مفتشًا بالمسرح المدرسي إلى جانب عضويته كممثل في فرقة المسرح الحديث.





٧- إلى جانب التمثيل، أخرج عددًا من المسرحيات، مطلع الخمسينات، منها مسرحية “صندوق الدنيا"، ومسرحية “بابا عايز يتجوز”، ومسرحية “حواء”، ومسرحية “الناس اللي فوق” لنعمان عاشور.





٨- لعب ادورًا ثانوية في السينما في أفلام مهمة منها: "يوم سعيد" و"الوردة البيضاء"، وقام ببطولة فيلم وحيد هو "السبع أفندي".





٩- ارتبط بقصة حب مع الفنانة ماجدة، وتمت خطبتهما إلا أنها لم تكلل بالزواج.





١٠- توفي في السادس عشر من أكتوبر ١٩٧١، بعد معاناة مع مرض القلب.







