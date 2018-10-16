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١٠معلومات عن سعيد أبو بكر في ذكرى رحيله

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:52 ص
١٠معلومات عن سعيد أبو بكر في ذكرى رحيله
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شيماء عطية
 

تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة والأربعين على رحيل الفنان سعيد أبو بكر.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.


١- ولد سعيد أبوبكر في ٢٠ نوفمبر ١٩١٣، في طنطا بمحافظة الغربية.


٢- ظهرت موهبته التمثيلية في صغره، حيث كان عضوًا بارزًا في فريق التمثيل بمدرسته، وقدم أشهر المسرحيات العالمية على مسرحها.


٣- جاء إلى القاهرة وانضم لفرقة رمسيس مقابل ٣ جنيهات شهريًا، ثم تركها وسافر للسويس، حيث عمل أمين مخازن بالمجلس البلدي بالسويس في الفترة من 1933 إلى عام 1936.


٤- عاد مجددًا للقاهرة، حيث انضم لفرق مختلفة منها فرقة. أنصار التمثيل والسينما وفرقة فاطمة رشدي وفرقة ملك وفرقة فؤاد الجزايرلي.


٥- كان من أوائل المنضمين للمعهد المسرح الذي أسسه زكي طليمات عام ١٩٤٥.


٦- حصل على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل عام 1947، وعمل مفتشًا بالمسرح المدرسي إلى جانب عضويته كممثل في فرقة المسرح الحديث.


٧- إلى جانب التمثيل، أخرج عددًا من المسرحيات، مطلع الخمسينات، منها مسرحية “صندوق الدنيا"، ومسرحية “بابا عايز يتجوز”، ومسرحية “حواء”، ومسرحية “الناس اللي فوق” لنعمان عاشور.


٨- لعب ادورًا ثانوية في السينما في أفلام مهمة منها: "يوم سعيد" و"الوردة البيضاء"، وقام ببطولة فيلم وحيد هو "السبع أفندي".


٩- ارتبط بقصة حب مع الفنانة ماجدة، وتمت خطبتهما إلا أنها لم تكلل بالزواج.


١٠- توفي في السادس عشر من أكتوبر ١٩٧١، بعد معاناة مع مرض القلب.



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