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يوسف طلبة يواصل تألقه في دورة الألعاب الأولمبية بالأرجنتين

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:20 ص
يوسف طلبة يواصل تألقه في دورة الألعاب الأولمبية بالأرجنتين
يوسف طلبة
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أحمد الهواري
 

واصل يوسف طلبة لاعب المنتخب المصري للقوس والسهم، تألقه في بدورة الألعاب الأوليمبية للشباب المقامة فى الأرجنتين، بعدما تغلب على منافسه الياباني في دور الستة عشر بعد منافسة قوية.

 

ونجح يوسف في التأهل لدور الثمانية للمنافسات ليتقدم خطوة جديدة في المنافسة، ونال اللاعب إشادة مسؤولي الاتحاد والجهاز الفني بعد المستوى الذي ظهر عليه في دورة الألعاب الأولمبية.

 

ومن جانبه، أشاد الدكتور علاء جبر رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للقوس والسهم بما حققه يوسف طلبه في أولمبياد الشباب، خاصة وأنه سبق وأن حطم الرقم الأفريقي في جولة التصنيف بالأولمبياد بعدما احتل المركز التاسع قبل أن يتأهل لدور الثمانية بعد التغلب على منافسه الياباني.

 

المزيد عن: يوسف طلبة منتخب مصر رياضة الاوليمبياد اخبار الرياضة
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