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المصري يلجأ لـ"الفيفا" بعد فشل محاولات خوض مبارياته على ملعبه

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:12 ص
المصري يلجأ لـالفيفا بعد فشل محاولات خوض مبارياته على ملعبه
سمير حلبية
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نيرة الجابري
 

تسود حالة من الغضب والغليان الشارع الرياضي ببورسعيد، بعد أن فشلت كل الجهود والمحاولات التى تمكن النادي المصري من لعب المباريات المحلية على ملعبه.

 

وكانت الساعات الماضية قد شهدت جهودا من قبل مجلس المصري تخللها اجتماع مع هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذي قام بالاتصال بقيادات الداخلية لحل الأزمة وحصل على وعد بحلها خلال 48 ساعة، إلا أن الداخلية حتى الآن لم تصرح بخوض الفريق مبارياته على ملعبه، مما دفع مجلس إدارة المصري بالتهديد باللجوء إلى الفيفا للتدخل لحسم الأمر.

 

 

المزيد عن: محلي رياضة المصري الداخليه الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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