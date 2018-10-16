الهلال الأحمر الإماراتي يوزع أكثر من 45 ألف سلة غذائية على أهالي المديريات

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 45 ألف سلة غذائية على أهالي المديريات والمدن المحررة في المحافظات اليمنية خلال الأيام الـ15 الماضية، منذ بدء حملة التوزيعات الغذائية لإغاثة الأسر الأشد حاجة.





واستفاد 315 ألف مواطن يمني، من بينهم 225 ألف طفل وما يقارب 46 ألف امرأة، من حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية لتوفير الأمن الغذائي واحتياجات الأسر الضرورية، والتخفيف من الأعباء المعيشية التي خلفتها انتهاكات مليشيا الحوثي الموالية لإيران.





وشملت التوزيعات 26 مديرية ومنطقة تابعة لـ8 محافظات يمنية، هي: عدن والضالع وأبين ولحج والحديدة وحضرموت وشبوة وتعز.





وقال سعيد الكعبي، مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، إن الفرق الميدانية للهيئة تواصل عمليات توزيع السلال الغذائية على الأسر اليمنية الأشد احتياجا في المناطق المتضررة من حصار مليشيا الحوثي الموالية لإيران، والتي تسببت في تفاقم الوضع الإنساني الراهن نتيجة ممارساتها غير الإنسانية تجاه المواطنين اليمنيين.





وأكد الكعبي تواصل التوزيع على أهالي المناطق المحررة بالمحافظات اليمنية كافة، بما يضمن توفير متطلباتهم الضرورية التي تعينهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الأوضاع الراهنة في اليمن.