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الكهرباء: وصلنا إلى 6.4 مليون عداد ذكي من أصل 30 مليون

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:27 ص
الكهرباء: وصلنا إلى 6.4 مليون عداد ذكي من أصل 30 مليون
أيمن حمزة
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: "وصلنا إلى 6.4 مليون عداد ذكي من أصل 30 مليون عداد".

وتابع "حمزة"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الإثنين: "نستهدف الوصول إلى 20 مليون عداد ذكي".

وأضاف أنه سيتم عمل مراكز تحكم لتوصيل أو قطع الكهرباء، مؤكدًا أنها ستحدث طفرة كبيرة وتيسيرات للمواطنين في العداد الذكي.

وأكد أن الهدف من العدادات الذكية الجديدة هو وجود تواصل بين المواطن والكهرباء، والتسهيل على المواطنين.
المزيد عن: مصر كهرباء عداد توك شو أيمن حمزة أخبار مصر
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