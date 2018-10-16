محلل سياسي روسي: مصر تترأس العالم العربي من وجهة نظر الروس

قال المحلل السياسي الروسي فيتشسلاف ماتوزوف، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا لها أهمية كبيرة، موضحًا أن لقاء القمة بين السيسي وبوتين يأتي في ظروف معقدة وصعبة لكل دول العالم لاسيما وجود علاقات متوترة بين أمريكا وروسيا، وأمريكا وأوروبا الغربية، وكذلك الأوضاع في العالم العربي ودول الخليج.



وأضاف "ماتوزوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر انهاردة"، المذاع على القناة الأولى، مساء الإثنين، أن مصر تترأس العالم العربي من وجهة نظر الروس، مشيرا إلى أن مصر هي قمة العرب سواء نفسيًا أو سياسيًا.



وأشار إلى أن أى اهتمام بالقضايا الدولية والإقليمية لا يتجاهل العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، مؤكدا أن الجانب الروسي يعمل على رفع العلاقات الاقتصادية مع بلادنا؛ والدليل على ذلك بناء المحطة النووية وغيرها من المشروعات الكبيرة.

