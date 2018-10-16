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وزير الطيران المدني: السيسي صاحب فكرة إنشاء مطار سفنكس

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:56 ص
وزير الطيران المدني: السيسي صاحب فكرة إنشاء مطار سفنكس
مطار سفنكس
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رقية جمال
 
قال المهندس يونس المصري، وزير الطيران المدني، إنه كان قائدًا للقوات الجوية عندما كان مطار سفنكس الدولي الذي بدء التشغيل التجريبي له اليوم، مجرد فكرة، مشيرًا إلى أن القوات الجوية كانت مُشرفة على إنشاء المطار بشكل كامل، ولا يستطيع تقييمه؛ لانه عايش مرحل تنفيذه ويكون بذلك ينقد نفسه.

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن المطار كموقع هو مكان واعد، حيث أنه يسمح بتطويره وتوسيعه مستقبليًا، موضحًا أن صاحب فكرة إنشاء المطار هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومهبط الطائرات يسع لكافة أحجام الطائرات ويسع لـ 300 راكب في الساعة.

وتابع، أن المنطقة المحيطة بالمطار تبين أن بها أكثر زراعات تصدير على الطريق الصحراوي، والوكلاء والشركاء أكدوا أن مطار سفنكس سيكون بوابة لتصدير الحاصلات الزراعية لأوروبا، وهذا مطلب لأوروبا أن تكون الحاصلات المصرية موجودة يوميًا بالأسواق الأوروبية بما يحقق عائد اقتصادي كبير لمصر.
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