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مسلحو "داعش" يهاجمون معسكرا للاجئين ويأسرون 700

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:55 م
مسلحو داعش يهاجمون معسكرا للاجئين ويأسرون 700
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وكالات
 

صرح رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فلاديمير سافتشينكو، اليوم الاثنين، بأن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي قاموا في 13 أكتوبر بمهاجمة معسكرا للاجئين في حي البحرة.



وأعلن فلاديمير سافتشينكو أن مسلحي "داعش"، أسروا خلال الهجوم 130 أسرة يقدر عدد أفرادها بـ700 فرد.


وقال سافتتشينكو: "مستغلين إفلاتهم التام من العقاب، هاجم متشددو داعش مخيماً للاجئين في منطقة البحرة في 13 أكتوبر، وأسروا 130 أسرة يقدر عدد أفرادها بـ 700 فرد في هجين".


وشن تنظيم "داعش" الإرهابي قبل يومين، هجوما على مخيم للنازحين تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، وتمكن خلال ذلك من أسر عشرات العائلات التي تقطن فيه ونقلها إلى محيط دير الزور، حيث تدور آخر المعارك هناك بين الطرفين.


وأعلن مجلس دير الزور العسكري، وهو فصيل يتبع لقوات سوريا الديمقراطية في الأول من شهر مايو الماضي عن حملة "عاصفة الجزيرة" لتحرير الريف الشرقي لدير الزور من قبضة تنظيم "داعش".


وتعد هذه المنطقة آخر أماكن تمركز التنظيم الإرهابي في الأراضي السورية على الحدود مع العراق، حيث يواصل مجلس دير الزور الحملة في مرحلتها الثانية وأطلق عليها اسم "دحر الإرهاب".

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