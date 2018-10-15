جيرو ينفي رحيله عن البلوز

نفى الفرنسي أوليفييه جيرو نجم تشيلسي رحيله عن الفريق وأكد أنه أفضل ناد في إنجلترا في الوقت الحالي.





وقال جيرو في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الإثنين: "الرحيل عن تشيلسي؟ أمر بعيد تمامًا، كانت لديَّ بالفعل مفاوضات مع مارسيليا في العام الماضي لكن لم يكن هناك شيء ملموس الصيف الماضي".





وأضاف: "كنت قد وصلت إلى تشيلسي بالفعل ولم يكن الوقت مناسبًا لأن أحزم حقائبي مرة أخرى، بعد 3 أشهر".





واختتم جيرو تصريحاته قائلاً : "بالنسبة لي تشيلسي هو أفضل ناد في إنجلترا وتوج بأكبر عدد من الألقاب في آخر 10 سنوات. أنا موجود حيث كنت أريد، فلماذا أرحل؟".



