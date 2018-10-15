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جيرو ينفي رحيله عن البلوز

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:54 م
جيرو ينفي رحيله عن البلوز
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ريهام عبدالمحسن
 
نفى الفرنسي أوليفييه جيرو نجم تشيلسي رحيله عن الفريق وأكد أنه أفضل ناد في إنجلترا في الوقت الحالي.

وقال جيرو في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الإثنين: "الرحيل عن تشيلسي؟ أمر بعيد تمامًا، كانت لديَّ بالفعل مفاوضات مع مارسيليا في العام الماضي لكن لم يكن هناك شيء ملموس الصيف الماضي".

وأضاف: "كنت قد وصلت إلى تشيلسي بالفعل ولم يكن الوقت مناسبًا لأن أحزم حقائبي مرة أخرى، بعد 3 أشهر".

واختتم جيرو تصريحاته قائلاً : "بالنسبة لي تشيلسي هو أفضل ناد في إنجلترا وتوج بأكبر عدد من الألقاب في آخر 10 سنوات. أنا موجود حيث كنت أريد، فلماذا أرحل؟".

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