عودة كارين نوالى للساحة من جديد بأغنية "عبد الله"

تعود الفنانة كارين نوالى إلى الساحة الفنية مرة أخرى من خلال أغنية جديدة بعنوان "عبد الله"، من كلمات الشاعر محمد جمعة، وألحان مدين وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوت محمود عزت، وإيقاع سعيد الأرتيست، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

وعُرفت كارين نوالى على الساحة الفنية من خلال أغنيتين "راح وغاب" و"ألف وعد"، واللذين حققا نجاحا جيدا، ويذكر أن كارين تزوجت من المصور الصحفى سيد شعراوى.