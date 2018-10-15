"الصحراء" فيلم روائي قصير لأصغر مخرج بالوسط الفني
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:46 مالفجر الفني
انتهى المخرج الشاب مراد محمد مراد من إخراج أولى تجاربه الإخراجية بعنوان "الصحراء"، وهو فيلم روائى قصير، وتدور أحداثه حول شاب بسن المراهقة يستيقظ من نومه ليجد نفسه وحيدًا وسط الصحراء ليصادف بعض الرفاق، وتدور بينهم بعض الحوارات الافتراضية حول الذات الإنسانية لتحدث المفاجأة بالنهاية.
الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج مراد محمد مراد، ابن مهندس الديكور الكبير محمد مراد، والذى يبلغ من العمر 15 عاما، ويعتبر أصغر مخرج فى الوسط الفنى يقدم فيلمًا قصيرًا.