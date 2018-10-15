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برلماني عن قصر رؤية الأب لأبناءه على 3 ساعات: "هو هيتفرج على نسناس"

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:44 م
برلماني عن قصر رؤية الأب لأبناءه على 3 ساعات: هو هيتفرج على نسناس
النائب محمد فؤاد
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رقية جمال
 
قال النائب محمد فؤاد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه تقدم بهذا القانون؛ نظرًا لكون القانون الحالي في حالة جمود وصدر منذ أكثر من 90 عامًا، وسرت عليه عدة تعديلات في أشياء زادت الأمور احتقان.

وأضاف "فؤاد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن هذه التعديلات لم تحل المشاكل الإجرائية في القانون، لافتًا إلى أن نقاط الخلاف حول القانون ترتيب الحضانة، وسن انتقال الحضانة، وفكرة الرؤية أو الإستضافة.

واعتبر، أن قصر رؤية الأب لأبناءه بالقانون على 3 ساعات بالقسم أو مركز شباب أو محكمة شئ مهين للأسرة بأكملها، معقبًا: "هو أنا رايح اتفرج على نسناس".
المزيد عن: قانون الاحوال الشخصيه النائب محمد فؤاد الاحوال الشخصيه
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