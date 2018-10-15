مجدي عبدالغني : بصمات أجيري ظهرت مع المنتخب ومتفائل بالفوز على أي سواتيني

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب الوطني الأول في إي سواتيني، إنه متفائل بشدة من تحقيق الفراعنة لفوز كبير على صاحب الأرض في المباراة التي تجمع بينهما على إستاد ماسوفو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠١٩ بالكاميرون في الثالثة عصر الثلاثاء.









أوضح عبد الغني في تصريحات صحفية أن المنتخب بتشكيله الحالي قادر على إسقاط إي سواتيني في عقر داره ووسط جماهيره، وأن الفريق يؤدي بصورة طيبة للغاية موضحا أن بصمات المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة واضحة بشدة والفريق يتطور كثيرا.









أشار عضو مجلس الجبلاية إلى أن أداء المنتخب مختلف كثيرا بين هيكتور كوبر، وأجيري وبصمات المدرب المكسيكي واضحة تماما، والمدير الفني يعمل بشكل واضح على زيادة القوة الهجومية بدليل تسجيل ١٠ أهداف في مباراتين فقط بشباك الخصوم رغم ضعف المنفسين سواء النيجر أو سوازيلاند.









عبد الغني أضاف بأنه رغم ضعف المنافسين إلا أن التسجيل الكثير يعني أن المنتخب يتطور بدليل أن المنتخب مع الكونغو برازفيل رغم ضعف المنافس فاز بهدفين مقابل هدف وحيد والأمور الآن أفضل بكثير بجانب الدعم بعناصر جديدة ومنحها فرصة المشاركة واللعب.



