مورجولوف يحضر مع السفير الماليزي لدى موسكو لـ"قمة شرق آسيا"

بحث نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، مع السفير الماليزي لدى روسيا، مات إدريس يعقوب، جوانب التعاون الثنائي فيما يتعلق بالتحضيرات للقمة الـ13 لشرق آسيا في سنغافورة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين: "التقى نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، السفير الماليزي المفوض لدى روسيا، مات ادريس يعقوب".





وجرى خلال اللقاء التطرق إلى مختلف جوانب التعاون الروسي الماليزي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإعداد للاجتماع المقبل لزعماء "روسيا وآسيان"، وقمة شرق آسيا الـ13، المقرر عقدها في نوفمبر من هذا العام في سنغافورة".





وتستضيف سنغافورة من 14 إلى 15 نوفمبر، القمة الثالثة عشرة لشرق آسيا، التي تجمع بين عشرة بلدان في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (بروناي، فييتنام، إندونيسيا، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، سنغافورة، تايلاند، والفلبين)، بالإضافة إلى روسيا، أستراليا، الهند، الصين، نيوزيلندا، جمهورية كوريا، اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية.





وتأسست قمة شرق آسيا عام 2005 كمنتدى للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.





وتعقد الاجتماعات بهذا الشكل سنويا بالتزامن مع فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على أعلى مستوى.