ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مورجولوف يحضر مع السفير الماليزي لدى موسكو لـ"قمة شرق آسيا"

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:16 م
مورجولوف يحضر مع السفير الماليزي لدى موسكو لـقمة شرق آسيا
طباعة
وكالات
 

بحث نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، مع السفير الماليزي لدى روسيا، مات إدريس يعقوب، جوانب التعاون الثنائي فيما يتعلق بالتحضيرات للقمة الـ13 لشرق آسيا في سنغافورة.


وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين: "التقى نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، السفير الماليزي المفوض لدى روسيا، مات ادريس يعقوب".


وجرى خلال اللقاء التطرق إلى مختلف جوانب التعاون الروسي الماليزي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإعداد للاجتماع المقبل لزعماء "روسيا وآسيان"، وقمة شرق آسيا الـ13، المقرر عقدها في نوفمبر من هذا العام في سنغافورة".


وتستضيف سنغافورة من 14 إلى 15 نوفمبر، القمة الثالثة عشرة لشرق آسيا، التي تجمع بين عشرة بلدان في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (بروناي، فييتنام، إندونيسيا، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، سنغافورة، تايلاند، والفلبين)، بالإضافة إلى روسيا، أستراليا، الهند، الصين، نيوزيلندا، جمهورية كوريا، اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية.


وتأسست قمة شرق آسيا عام 2005 كمنتدى للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.


وتعقد الاجتماعات بهذا الشكل سنويا بالتزامن مع فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على أعلى مستوى.

المزيد عن: مورجولوف قمة شرق آسيا السفير الماليزي بموسكو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
0
x
20:45
0
إنجلترا
أيسلندا
0
x
20:45
0
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
0
x
20:00
0
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 8:40:10 PM