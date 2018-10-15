البحرية المغربية تنقذ 38 مهاجرا وتعثر على جثة

أنقذت البحرية المغربية، الإثنين، 38 مهاجرا مغربيا كانوا على متن قارب "يواجه صعوبات غرب مدينة طنجة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر عسكري.







وقال المصدر إن "الناجين الذين عثر عليهم في حالة صحية متدهورة نقلوا إلى ميناء طنجة، في الشمال، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم العثور على جثة واحدة.







وأوضح أن القارب "ضل وجهته بعد عطل في المحرك"، مرجحاً "أن يكون قد أبحر في 8 أكتوبر.







ووصل أكثر من 43 ألف مهاجر إلى إسبانيا منذ بداية السنة، منهم أكثر من 38 ألفاً عبر طريق البحر، كما تقول المنظمة الدولية للهجرة.







ويحاول مزيد من المغاربة مغادرة بلادهم للوصول إلى أوروبا، عبر طريق البحر أو تسلق السياج الشائك العملاق الذي يفصل المغرب عن منطقتي سبتة ومليلة الإسبانيتين.







وفي 25 سبتمبر أسفرت عملية للبحرية الملكية، ضد زورق سريع في البحر المتوسط، عن مصرع شابة مغربية وإصابة 3 بجروح.







وبررت السلطات إطلاق النار بـ"المناورات المعادية" التي كان يقوم بها الزورق، مشيرة إلى أن المهاجرين كانوا مختبئين.







وفي 10أكتوبر أصيب شاب في الـ16 من العمر بجروح بعد إطلاق البحرية الملكية المغربية، النار على زورق كان يقل 58 مهاجراً مغربياً جرى اعتراضه قبالة سواحل العرائش، غرب البلاد.