لايف الان .. كأس الأمم الأوربية مشاهدة مباراة اسبانيا وانجلترا بث مباشر | مشاهدة مباراة انجلترا ضد اسبانيا (كول كورة)
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:48 م
لايف الان .. كأس الأمم الأوربية مشاهدة مباراة اسبانيا وانجلترا بث مباشر | مشاهدة مباراة انجلترا ضد اسبانيا (كول كورة)
ويترقب عشاق كرة القدم موقعة إسبانيا وانجلترا، حيث ستكون مواجهة ثأرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم، فقد سقط منتخب الأسود الثلاثة على ملعبه ووسط جماهيره "ملعب ويمبلي"، أمام الماتادور الإسباني بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الجولة الثانية أمام وصيف العالم منتخب كرواتيا بدون أهداف.
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