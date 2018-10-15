معهد "معتمد" باتحاد الأطباء العرب يحتفل بتخريج الدفعة 12 في طب الأسرة‎

يحتفل المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب الخميس 18 أكتوبر، بتخريج الدفعة الثانية عشر بالدبلوم العربي فى طب الأسرة، وذلك بمقر المعهد الرئيس بدار الحكمة.





يحضر الحفل الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور عبدالرحمن كامل أمين المعهد، و الدكتورة نجوى عيد رئيس المجلس العلمى للدبلوم، ورئيس الزمالة المصرية لطب الأسرة، كما يحضر الحفل أعضاء من المجلس العلمى للدبلوم وبعض أسر الخريجين.





يتضمن الحفل كلمات تهنئة وتكريم للخريجين و أوائل الدفعة وتوزيع شهادات اجتياز الدبلوم كما يتضمن كلمة لأحد الخريجين نيابة عن الدفعه.





ويعتبر طب الأسرة النموذج الأمثل لتطوير النظم الصحية والرعاية الصحية الأساسية، ولقد بلغ اجمالى الحاصلين على دبلوم طب الأسرة 752 طبيب حتى الآن منذ انشاء الدبلوم منهم 335 طبيب مصرى وعربي تخرجوا فى مقر المعهد بمصر، و417 بفرع السودان.





قال الدكتور عبد الرحمن كامل أمين المعهد أن طب الأسرة يمثل خطوة أساسية هامة لمستقبل الصحة فى مصر فى تطوير النظام الصحي من خلال نظام التأمين الصحى الشامل وذلك لمواكبة النظم الصحية الرائدة فى العديد من الدول المتقدمة.



