معهد "معتمد" باتحاد الأطباء العرب يحتفل بتخريج الدفعة 12 في طب الأسرة
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:10 ممنى صموئيل
يحتفل المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب الخميس 18 أكتوبر، بتخريج الدفعة الثانية عشر بالدبلوم العربي فى طب الأسرة، وذلك بمقر المعهد الرئيس بدار الحكمة.
يحضر الحفل الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور عبدالرحمن كامل أمين المعهد، و الدكتورة نجوى عيد رئيس المجلس العلمى للدبلوم، ورئيس الزمالة المصرية لطب الأسرة، كما يحضر الحفل أعضاء من المجلس العلمى للدبلوم وبعض أسر الخريجين.
يتضمن الحفل كلمات تهنئة وتكريم للخريجين و أوائل الدفعة وتوزيع شهادات اجتياز الدبلوم كما يتضمن كلمة لأحد الخريجين نيابة عن الدفعه.
ويعتبر طب الأسرة النموذج الأمثل لتطوير النظم الصحية والرعاية الصحية الأساسية، ولقد بلغ اجمالى الحاصلين على دبلوم طب الأسرة 752 طبيب حتى الآن منذ انشاء الدبلوم منهم 335 طبيب مصرى وعربي تخرجوا فى مقر المعهد بمصر، و417 بفرع السودان.
قال الدكتور عبد الرحمن كامل أمين المعهد أن طب الأسرة يمثل خطوة أساسية هامة لمستقبل الصحة فى مصر فى تطوير النظام الصحي من خلال نظام التأمين الصحى الشامل وذلك لمواكبة النظم الصحية الرائدة فى العديد من الدول المتقدمة.
ويعد المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" هو أول معهد عربي رائد متخصص فى تقديم البرامج الطبية والصحية المهنية حيث يقدم المعهد أكثر من 15 دبلوماً مهنياً و 5 شهادات مهنية متخصصة وقد تخرج فيه حتى الآن أكثر من 4500 خريج مصرى وعربي على مدار 12 عاماً منذ نشأته عام 2005م.
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