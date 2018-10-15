دبلوماسي: امتلاك تركيا تسجيلات لقضية خاشقجي يضعها في محل "التجسس"

قال سفير مصر الأسبق في تركيا، رخا أحمد حسن، إن السعودية ستنجح في احتواء الموقف مع تركيا وذلك بعد الاتصال الأخير الذي جرى بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب قضية الصحفي جمال خاشقجي.







وأوضح السفير رخا أحمد حسن، أن الحلقة الرئيسية لحل الأزمة الآن هو الكشف عن مصير الصحافي السعودي حسب ما تريد المملكة السعودية والجميع، وإذا ظل الموضوع معلقا سيكون هناك تساؤلات وتدخلات ولكن سوف تتصدى لها المملكة لنفي أية اتهامات توجه لها بشأن هذه القضية.







وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية رخا حسن إلى أن ما يقال عن تركيا حول ما لديها من صور وتسجيلات رسمية سيضعها في حرج بأنها تتجسس على القنصلية السعودية ويؤدي إلى مشاكل أخرى، وهو ما لن يحدث إطلاقا.