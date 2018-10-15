فابيو كابيلو يكشف عن الحل السحري لعلاج المشكلة "التهديفية" لريال مدريد
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:05 معمر عبد العزيز
أكد فابيو كابيلو، المدرب السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، أنه لو كان مكان ريال مدريد، فإنه سيوقع مع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي على الفور.
وقال كابيلو في تصريحات صحفية: "ايكاردي لاعب متخصص داخل منطقة الجزاء ويسجل الكثير من الأهداف، بعد رحيل رونالدو أراه الانسب لريال مدريد".
ويعاني النادي الملكي من جفاف تهديفي كبير، وخاصة بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث مكث الميرنجي لمدة تصل إلى أكثر من 400 دقيقة دون أن يسجل أية أهداف.
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