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صحيفة بريطانية تختار صلاح ضمن أفضل المراوغين في البريميرليج

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:58 م
صحيفة بريطانية تختار صلاح ضمن أفضل المراوغين في البريميرليج
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الفجر الرياضي
 

نال البلجيكي الدولي إدين هازارد، نجم نادي تشيلسي، إعجاب الكثيرين بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع البلوز هذا الموسم حيث سجل 7 أهداف وصنع 3 وذلك في أول 8 جولات.


واختارت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية الفرعون المصري محمد صلاح، وأيضًا هازارد ضمن أفضل المراوغين بالدوري الإنجليزي الممتاز حتي الآن بعد مرور 8 جولات.


وجاءت القائمة كالتالي:


1- إدين هازارد، لاعب تشيلسي، 22 مراوغة صحيحة

2- آداما تراوري، لاعب وولفرهامبتون، 19 مراوغة صحيحة

3- محمد صلاح، لاعب ليفربول، 18 مراوغة صحيحة

4- ناثان ريدموند، لاعب ساوثهامبتون، 18 مراوغة صحيحة

5- ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس، 17 مراوغة صحيحة

6- آرون وان-بيساكا، لاعب كريستال بالاس، 16 مراوغة صحيحة

7- بن شيلويل، لاعب ليستر سيتي، 16 مراوغة صحيحة

8- أنطوني نوكاريت، لاعب برايتون، 15 مراوغة صحيحة

9- رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، 15 مراوغة صحيحة

10- جوش كينج، لاعب بورنموث، 14 مراوغة صحيحة

المزيد عن: هازارد محمد صلااح كورة رياضة الدوري الإنجليزي
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