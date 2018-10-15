صحيفة بريطانية تختار صلاح ضمن أفضل المراوغين في البريميرليج

نال البلجيكي الدولي إدين هازارد، نجم نادي تشيلسي، إعجاب الكثيرين بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع البلوز هذا الموسم حيث سجل 7 أهداف وصنع 3 وذلك في أول 8 جولات.



