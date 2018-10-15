صحيفة بريطانية تختار صلاح ضمن أفضل المراوغين في البريميرليج
نال البلجيكي الدولي إدين هازارد، نجم نادي تشيلسي، إعجاب الكثيرين بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع البلوز هذا الموسم حيث سجل 7 أهداف وصنع 3 وذلك في أول 8 جولات.
واختارت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية الفرعون المصري محمد صلاح، وأيضًا هازارد ضمن أفضل المراوغين بالدوري الإنجليزي الممتاز حتي الآن بعد مرور 8 جولات.
وجاءت القائمة كالتالي:
1- إدين هازارد، لاعب تشيلسي، 22 مراوغة صحيحة
2- آداما تراوري، لاعب وولفرهامبتون، 19 مراوغة صحيحة
3- محمد صلاح، لاعب ليفربول، 18 مراوغة صحيحة
4- ناثان ريدموند، لاعب ساوثهامبتون، 18 مراوغة صحيحة
5- ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس، 17 مراوغة صحيحة
6- آرون وان-بيساكا، لاعب كريستال بالاس، 16 مراوغة صحيحة
7- بن شيلويل، لاعب ليستر سيتي، 16 مراوغة صحيحة
8- أنطوني نوكاريت، لاعب برايتون، 15 مراوغة صحيحة
9- رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، 15 مراوغة صحيحة
10- جوش كينج، لاعب بورنموث، 14 مراوغة صحيحة