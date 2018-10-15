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شريف رمزي: توقعت تعاطف الجمهور معي في نصيبي وقسمتك

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:33 م
شريف رمزي: توقعت تعاطف الجمهور معي في نصيبي وقسمتك
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الفجر الفني
 
أكد الفنان شريف رمزى أنه يواصل التحضيرات لفيلم سينمائى جديد يقوم بكتابته ورشة من الشباب ، ومن المقرر أن تبدأ فى التحضيرات خلال الفترة القادمة ، بعد أن اطمأن على رود الأفعال حول مسلسله الجديد " نصيبى وقسمتك".

وأكد "رمزي"، في تصريحات صحفية أنه لم يكن قلقاُ من ردود لافعال حول شخصية عمر ، والذى جسدها ضمن أحداث حكاية "أحمد ياعمر " ، التى عرضت كواحدة من فصول مسلسل " نصيبى وقسمتك " .

وتابع " رمزى " قائلًا : توقعت ان يتعاطف المشاهد مع الشخصية , فكل شخصية فالعمل لديها منطق فى تبرير ما تفعله , لان الأدوار من لحم ودم وليست شخصيات سينمائية يتم تصنيفها كطيب أوشرير .
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