تركيا: أوامر باعتقال 36 ضابطًا في سلاح الجو بشبهة التواصل مع جولن

أمرت نيابة أنقرة اليوم الاثنين بإلقاء القبض على 36 ضابطاً بالقوات الجوية التركية للاشتباه في وجود صلة بينهم وبين رجل الدين المنفي في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 2016.

وصدر أمر الاعتقال ضد 33 ضابطاً برتبة ملازم أول، و3 آخرين برتبة ملازم، في 18 مقاطعة بالبلاد، ومن بينهم 9 طيارين قدامى، وفق وكالة الأنباء التركية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن الاتهامات جاءت بناءً على معلومات أفادت باتصال الضباط من خلال كبائن للتليفونات بأشخاص يشتبه في أنهم قادتهم في جماعة جولن.

ومنذ وصول "حزب العدالة والتنمية" للحكم في 2002 أصبحت جماعة فتح الله غولن الحليف الأفضل للحزب الإسلامي، ولكن بدايةً من 2013 بدأ صراع شرس بين الطرفين على السلطة، واعتبرتها الحكومة التركية "جماعة إرهابية" واتهمتها بتنظيم محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.