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ضبط أكثر من 11 ألف حبّة اكستازي لدى تونسي قادم من ايطاليا بميناء حلق الوادي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:33 م
ضبط أكثر من 11 ألف حبّة اكستازي لدى تونسي قادم من ايطاليا بميناء حلق الوادي
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محمد وليد الجموسي
 
تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي، مساء أمس الأحد، من إحباط عملية تهريب أكثر من 11 ألف حبّة من مخدّر الإكستازي مخفية بإحكام داخل أمتعة مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم على متن شاحنة من فرنسا عبر ميناء جنوة الإيطالي.
وأكدت مصالح الديوانة، في بلاغ أصدرته صباح الإثنين، ضبط هذه الكمية من حبوب الإكستازي مخفية في 27 كيس بلاستيكي داخل آلة غسيل إثر تمرير أمتعة المسافر المذكور على جهاز الكشف بالأشعة بمغازة التفتيش الدقيق.
وتمّ تحرير محضر حجز في الغرض والإحتفاظ بذي الشبهة وإحالته مع المحجوز إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحقيق ومباشرة إجراءات التتبّع القضائي.
يذكر انه سبق تورط المسافر المحتفظ به، خلال شهر ماي 2018، في عملية تهريب لكمية هامة من سوائل السجائر الإلكترونية بقيمة تجاوزت 20 ألف دينار عبر نفس الميناء، وفق البلاغ ذاته.  

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