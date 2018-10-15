4 % انخفاض بمتوسط إيجارات الشقق والفلل في دبي خلال الربع الثالث

توقع تقرير صادر عن شركة تشيسترتنس للخدمات العقارية أن يتم تسليم 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال 2018، اضافة الى تسليم 70 ألف وحدة إضافية قبل انطلاق معرض إكسبو دبي 2020.





وأشارت الشركة في التقرير الذي يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في دبي خلال الربع الثالث من العام 2018، ، يوم الإثنين، الى انخفاض متوسط إيجارات الشقق والفلل في دبي خلال الربع الثالث بنسبة 4% و3% على التوالي، بينما انخفضت أسعار مبيعات الشقق والفلل بنسبة 6%، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه لنهاية العام 2019.





وقالت إيفانا جازيفودا فوسينيك، مدير خدمات الاستشارات والتقييم والعمليات الاستشارية في شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من التوقع أن يستمر أداء القطاع العقاري في دبي على هذا النحو لغاية نهاية هذا العام نظراً للعديد من العوامل المختلفة".





وشهد قطاع الإيجارات أكبر نسبة انخفاض في مدينة دبي، وخاصة الوحدات السكنية الصغيرة نتيجة لعدد الشقق الجديدة وزيادة قدرة المستأجرين على تحمل تكاليف الوحدات السكنية الأكبر مما أدى إلى انخفاض متوسط إيجارات شقق الاستوديو بنسبة 6% على أساس ربع سنوي.





وسجلت شقق الاستديو في منطقتي مركز دبي المالي العالمي وداون تاون دبي انخفاضاً في معدل الإيجارات بنسبة 11% حيث انخفضت الإيجارات إلى 67 ألف درهم سنوياً، فيما سجلت منطقة ديسكفري جاردنز أكبر انخفاض في متوسط إيجارات شقق الاستوديو بنسبة 13% ليصل الآن إلى 35 ألف درهم سنوياً.





أما في سوق تأجير الفلل، فقد تم تسجيل الانخفاض الأكبر في متوسط الإيجارات على أساس ربع سنوي للفلل بثلاث غرف نوم في نخلة جميرا (13%) وجزر جميرا (6%) والمروج (5%)، لينخفض متوسط الإيجار إلى 302 ألف درهم 235 ألف درهم و193 ألف درهم على التوالي.





وأشار التقرير الى ان أسعار المبيعات واصلت انخفاضها خلال الأشهر الماضية، ويتوقع التقرير استمرار الانخفاض لمدة عام آخر على الأقل وفقاً للتقرير.





وسجلت منطقتا واحة دبي للسيليكون ودبي لاند انخفاضاً بنسبة 2% فقط في الربع الثالث.





وبلغت الأسعار 716 درهم و740 درهم للقدم المربع على التولي. فيما شهدت منطقة ديسكفري جاردنز أكبر انخفاض بنسبة 13% ليصل سعر البيع الآن إلى 652 درهم للقدم المربع.