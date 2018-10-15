الصور الأولية لحادث إطلاق النار في ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية، إن رهينة محتجز في ميدان قرب محطة القطارات الرئيسية في كولونيا، وأن قواتها تنتشر في الموقع الواقع غربي البلاد.

بدورها، وقالت الشرطة عبر حسابها على "تويتر" إنها انتشرت بمحيط إحدى الميادين بمدينة كولونيا غربي البلاد عقب احتجاز شخص كرهينة.

وأفادت بوجود "موقف احتجاز رهائن بمحطة كولونيا الرئيسية للقطارات مع تواجد كثيف للشرطة بميدان بريسلور"، لافتة إلى تقارير سابقة تحدثت عن إطلاق نار بالموقع ولكن الشرطة لم تؤكدها.