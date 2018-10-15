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الشرطة الألمانية تنتشر قرب محطة القطارات الرئيسية في كولونيا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:46 م
الشرطة الألمانية تنتشر قرب محطة القطارات الرئيسية في كولونيا
الشرطة الالمانية
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وكالات
 

قالت الشرطة الألمانية، إن رهينة محتجز في ميدان قرب محطة القطارات الرئيسية في كولونيا، وأن قواتها تنتشر في الموقع الواقع غربي البلاد.

 

بدورها، وقالت الشرطة عبر حسابها على "تويتر" إنها انتشرت بمحيط إحدى الميادين بمدينة كولونيا غربي البلاد عقب احتجاز شخص كرهينة.

 

وأفادت بوجود "موقف احتجاز رهائن بمحطة كولونيا الرئيسية للقطارات مع تواجد كثيف للشرطة بميدان بريسلور"، لافتة إلى تقارير سابقة تحدثت عن إطلاق نار بالموقع ولكن الشرطة لم تؤكدها.

 

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