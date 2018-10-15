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في لقاء نادر.. أحمد عبدالوارث يقدم نصيحة لـ أحمد زكي (فيديو)

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:41 م
في لقاء نادر.. أحمد عبدالوارث يقدم نصيحة لـ أحمد زكي (فيديو)
أحمد عبدالوارث
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الفجر الفني
 
قال الفنان أحمد عبدالوارث، إنه كان زميلا للفنان أحمد زكي، طوال فترة دراستهما بالمعهد، حيث إنهما دفعة واحدة، وقد وجه له رسالة عبر كاميرا برنامج حق الجماهير، الذي كانت تقدمه الإعلامية فريال صالح، عبر القناة الأولى.

ووجه عبدالوراث، رسالة لأحمد زكي، مطالبًا إياه بضرورة التركيز والتدقيق في اختيار الأدوار، لا سيما بعد الأدوار التي ظهر بها في الفترة الأخيرة، قائلًا: "الأدوار الأخيرة ليست على نفس مستوى أحمد زكي، التي اعتاد الجمهور عليها".

وكان الفنان أحمد عبدالوارث، رحل عن عالمنا، صباح اليوم، في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية عن عمر ناهز 70 عامًا، وكان العمل الفني الأخير له من خلال مسلسل "أرض جو" للفنانة غادة عبدالرازق، الذي عُرض في رمضان قبل الماضي.

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