ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

طريقة عمل كيك بدون فرن

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:44 م
طريقة عمل كيك بدون فرن
طباعة
 
المقادير
كوب (150 جم) دقيق
كوب (150 جم) سكر بودرة
½ كوب (125 جم) زبد في درجة حرارة الغرفة
4 بيضات
ملعقة صغيرة (5 جم) باكينج باودر
ملعقة صغيرة (5 مل) فانيليا سائلة
¼ ملعقة صغيرة (1.25 جم) ملح

طريقة التحضير
في وعاء كبير، ضعي الزبد واخفقيه بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين.
أضيفي السكر، واخفقي حتى يُصبح الخليط كالكريمة.
أضيفي البيضة تلو الأخرى، مع الاستمرار في الخفق حتى يختفي البيض تمامًا، ثم أضيفي الفانيليا واخفقي جيدًا.
أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والملح، واخفقي حتى يختفي الدقيق تمامًا.
صبي العجين في صينية مغطاة بورق الزبدة، ثم غلفيها جيدًا بورق الفويل من الخارج.
ضعي الصينية في إناء من الماء المغلي، ثم غطي القدر بالغطاء الخاص به، ثم ضعيه على نار متوسطة لمدة 45 – 50 دقيقة.
أزيلي الفويل، ثم اغرسي خلة أسنان، إذا خرجت نظيفة فإن الكيك قد نضج.
اتركي الكيك جانبًا حتى يبرد، ثم زينيها بالكريم شانتيه والفواكه المشكلة.
المزيد عن: مكونات مقادير كيك كتشينو طريقة عمل بدون فرن المطبخ الطبخ التحضير
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 2:00:09 PM