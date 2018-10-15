طريقة عمل كيك بدون فرن

المقادير

كوب (150 جم) دقيق

كوب (150 جم) سكر بودرة

½ كوب (125 جم) زبد في درجة حرارة الغرفة

4 بيضات

ملعقة صغيرة (5 جم) باكينج باودر

ملعقة صغيرة (5 مل) فانيليا سائلة

¼ ملعقة صغيرة (1.25 جم) ملح





طريقة التحضير

في وعاء كبير، ضعي الزبد واخفقيه بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين.

أضيفي السكر، واخفقي حتى يُصبح الخليط كالكريمة.

أضيفي البيضة تلو الأخرى، مع الاستمرار في الخفق حتى يختفي البيض تمامًا، ثم أضيفي الفانيليا واخفقي جيدًا.

أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والملح، واخفقي حتى يختفي الدقيق تمامًا.

صبي العجين في صينية مغطاة بورق الزبدة، ثم غلفيها جيدًا بورق الفويل من الخارج.

ضعي الصينية في إناء من الماء المغلي، ثم غطي القدر بالغطاء الخاص به، ثم ضعيه على نار متوسطة لمدة 45 – 50 دقيقة.

أزيلي الفويل، ثم اغرسي خلة أسنان، إذا خرجت نظيفة فإن الكيك قد نضج.