نشرة أخبار الظهيرة.. السيسى يصل موسكو في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها السيسى يصل إلى موسكو في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام،وجيش الاحتلال يحرم مئات الطلبة من التعليم بإغلاق مدرسة بالضفة الغربية

عاجل.. السيسى يصل إلى موسكو في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

وصل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى منذ قليل، إلى موسكو فى زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لمدة ٣ أيام، يلتقي خلالها نظيره الروسي، وكبار المسؤولين.

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى المنصورة العام

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستشفى المنصورة العام الجديدة ورافقه وزراء الصحة والتنمية المحلية والتربية والتعليم ومحافظ الدقهلية.

جيش الاحتلال يحرم مئات الطلبة من التعليم بإغلاق مدرسة بالضفة الغربية

منع الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مئات الطلبة من الالتحاق بمدرستهم الثانوية في الضفة الغربية، بعد إغلاقها حتى إشعار آخر بدعوى إلقاء الحجارة منها على السيارات المارة في شارع رئيسي يربط نابلس مع رام الله.

عاجل.. إخلاء السفارة الإيرانية في أنقرة بعد تهديد بتفجير انتحاري

أعلنت صحيفة "Sözcü" التركية عن إغلاق الشارع، الذي يتواجد فيه مبنى السفارة واتخاذ إجراءات أمنية مشددة. كما تم إخراج السفير من المبنى.

الكويت ترفض الإساءة للسعودية أوالنيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها عربيًا ودوليًا

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بأنه انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقد تابع مجلس الوزراء باهتمام قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.

مجلس الدولة ينتهي من مراجعة أحكام الشهر العقاري واللائحة التنفيذية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من وضع ملاحظاته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار.