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رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه ميت خميس بالمنصورة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه ميت خميس بالمنصورة
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة مياه الشرب، بمنطقة ميت خميس بالمنصورة، على هامش زيارته للمحافظة اليوم الإثنين. 

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة محافظ الدقهلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

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