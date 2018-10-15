ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط 21 قطعة سلاح و12 كيلو حشیش واستروكس في إمبابة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
ضبط 21 قطعة سلاح و12 كيلو حشیش واستروكس في إمبابة
ارشيفيه
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة إمبابة. 


وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال البحث الجنائي ضبط 20 اتجار، 16 سلاح أبيض، 5 فرد خرطوش، 4 ضبط وإحضار، 4 مراقب هارب، 6950 جرام حشيش، 4630 استروكس، 2810 أقراص مخدرة، 379 هيروين، كما تم إزالة العديد من الإشغالات التي تعوق حركة المشاه والسيارات بالمركز، فضلاً عن تحرير 96 مخالفة مرورية. 


ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.


وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المزيد عن: هاربين من احكام امبابه الفجر اسلحه ناريه استروكس اخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 12:20:04 PM