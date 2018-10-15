ضبط 21 قطعة سلاح و12 كيلو حشیش واستروكس في إمبابة





وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال البحث الجنائي ضبط 20 اتجار، 16 سلاح أبيض، 5 فرد خرطوش، 4 ضبط وإحضار، 4 مراقب هارب، 6950 جرام حشيش، 4630 استروكس، 2810 أقراص مخدرة، 379 هيروين، كما تم إزالة العديد من الإشغالات التي تعوق حركة المشاه والسيارات بالمركز، فضلاً عن تحرير 96 مخالفة مرورية.





ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.





وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.



وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة إمبابة.